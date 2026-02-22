«Подросток погиб»: севастополец налетел на стоящих у обочины мопедистов МВД: житель Севастополя вылетел на обочину на иномарке и насмерть сбил подростка

Водитель автомобиля Honda не справился с управлением на автодороге Ялта — Севастополь, выехал на обочину и совершил наезд на двух молодых людей, стоявших у мопеда. В результате ДТП 14-летний подросток погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи, его 18-летний товарищ с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня около 18:00 (мск) на автодороге Ялта — Севастополь (Лабораторное шоссе) 35-летний водитель Honda неправильно выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на обочину, где произвел наезд на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет, — уточнили в ведомстве.

Состояние опьянения у водителя не установлено. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего.

