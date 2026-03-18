Трое человек стали жертвами жесткого лобового ДТП Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сибирь»

На трассе «Сибирь» при лобовом столкновении погибли три человека, сообщил Telegram-канал Babr Mash. По предварительной информации, на 1722-м километре дороги хозяйка Toyota Allion выехала на встречную полосу и врезалась в Belgee.

На канале отметили, что водитель и ее двое пассажиров скончались на месте. Еще двух человек увезли на скорой — подробности их состояния не приводились.

Ранее четырех человек, зажатых в машине после аварии, достали донецкие спасатели. Во втором автомобиле находились мать с пятилетней дочкой. Всех осмотрели на месте. После этого пострадавших отвезли в больницу.

До этого два человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Обстоятельства аварии, произошедшей у дома № 66, в настоящее время выясняются.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили о столкновении пяти транспортных средств в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Травмы в результате аварии получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.