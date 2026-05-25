Белоусов наградил три соединения группировки войск «Восток»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за героизм в зоне спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.
Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. Минобороны РФ объявило о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на данном направлении.
В начале мая военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады получили поздравления от Белоусова в связи с освобождением населенного пункта Кривая Лука в ДНР. Глава Минобороны отметил отвагу и решительность личного состава.