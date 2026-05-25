Белоусов наградил три соединения группировки войск «Восток» Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки «Восток» за героизм на СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за героизм в зоне спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.

Белоусов провел торжественную церемонию вручения орденов трем соединениям группировки войск «Восток» за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. Минобороны РФ объявило о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на данном направлении.

В начале мая военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады получили поздравления от Белоусова в связи с освобождением населенного пункта Кривая Лука в ДНР. Глава Минобороны отметил отвагу и решительность личного состава.