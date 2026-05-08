Белоусов поблагодарил солдат за освобождение Кривой Луки в ДНР

Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады получили поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова в связи с освобождением населенного пункта Кривая Лука в ДНР, сообщили в военном ведомстве. Глава министерства отметил отвагу и решительность личного состава, который успешно вытеснил противника в западном направлении на одном из наиболее трудных участков фронта.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской орденов Славы и Суворова бригады с освобождением населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

8 мая стало известно, что населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками. Боевая операция в поселке была осуществлена силами Южной группировки войск незадолго до вступления в силу режима прекращения огня.

До этого Министерство обороны РФ проинформировало об освобождении населенных пунктов Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР. Освобождение первого осуществили бойцы группировки «Север», во втором случае действовали подразделения формирования «Центр».