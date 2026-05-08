08 мая 2026 в 12:15

Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: ВС России освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военные до начала перемирия, начавшегося в полночь 8 мая, освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие закрепились на восточной окраине населенного пункта Долгая Балка, расположенного под Константиновкой в ДНР. Он отметил, что в целом бойцы ведут активную работу по полному освобождению этого поселка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого Марочко сообщил, что российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. По его словам, в этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.

