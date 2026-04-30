Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов ВС России освободили Корчаковку и Новоалександровку

ВС России освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. В первом случае в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север», во втором — «Центр».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Землянки Харьковской области. Кроме того, бойцы Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ильиновка.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.