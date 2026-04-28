28 апреля 2026 в 12:18

В Минобороны заявили об освобождении двух населенных пунктов

Минобороны сообщило об освобождении Ильиновки в ДНР

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также заявило об установлении контроля над Землянкой в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики, — уточнили в ведомстве.

Также подразделения поразили две механизированных, одну мотопехотную и одну горно-штурмовую бригаду ВСУ. Они ударили по живой силе в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск и Рай-Александровка ДНР.

Ранее сообщалось, что село Землянки в Харьковской области перешло под контроль российской группировки войск «Север». Операция проводилась в условиях интенсивных боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ эту ситуацию также не комментировало.

