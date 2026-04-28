28 апреля 2026 в 09:40

Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские войска освободили село Землянки в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Село Землянки в Харьковской области перешло под контроль российской группировки войск «Север», сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Операция проводилась в условиях интенсивных боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Оборону в селе удерживали подразделения украинских пограничников. Здания использовались в качестве огневых точек, при отходе отдельные объекты и предметы заминировали.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ эту ситуацию также не комментировало.

До этого стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
В Совбезе указали на рост числа экстремистских преступлений в России
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

