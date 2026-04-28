Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области Российские войска освободили село Землянки в Харьковской области

Село Землянки в Харьковской области перешло под контроль российской группировки войск «Север», сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Операция проводилась в условиях интенсивных боевых действий. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Оборону в селе удерживали подразделения украинских пограничников. Здания использовались в качестве огневых точек, при отходе отдельные объекты и предметы заминировали.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ эту ситуацию также не комментировало.

До этого стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны, рассказал РИА Новости командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.