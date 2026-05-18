Российские военные впятером освободили село в ДНР Пятеро российских военных освободили село Приволье в ДНР

Российские военнослужащие впятером освободили село Приволье в Донецкой Народной Республике, передают «Известия». Заместитель командира взвода с позывным «Туман» рассказал, что операции предшествовала работа разведчиков. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Разведчики доложили, что там есть укрепленные позиции противника. Мы пошли пятеркой: сначала заходила двойка, потом — тройка. Сначала закрепились в крайних домах, потом потихонечку начали зачищать дома, — уточнил военный.

Отмечается, что российским военным приходилось менять позиции — по ним работали артиллерия и беспилотники ВСУ. Несмотря на действия противника, населенный пункт удалось освободить.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки. По его словам, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка.