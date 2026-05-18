Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 20:08

Российские военные впятером освободили село в ДНР

Пятеро российских военных освободили село Приволье в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие впятером освободили село Приволье в Донецкой Народной Республике, передают «Известия». Заместитель командира взвода с позывным «Туман» рассказал, что операции предшествовала работа разведчиков. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Разведчики доложили, что там есть укрепленные позиции противника. Мы пошли пятеркой: сначала заходила двойка, потом — тройка. Сначала закрепились в крайних домах, потом потихонечку начали зачищать дома, — уточнил военный.

Отмечается, что российским военным приходилось менять позиции — по ним работали артиллерия и беспилотники ВСУ. Несмотря на действия противника, населенный пункт удалось освободить.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки. По его словам, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка.

Россия
ДНР
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»
МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
Военный обозреватель описал «лучшую судьбу» иностранных наемников на Украине
Молния убила велосипедиста на Кубани
Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА
«Благослови, Господь»: родные пленного наемника ВСУ поблагодарили Россию
Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге
Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»
Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал
Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора
В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников
Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России
Российские военные впятером освободили село в ДНР
Политолог объяснил призыв Науседы сбивать БПЛА над Литвой
Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве
Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.