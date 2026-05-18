18 мая 2026 в 20:45

Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, который занимал должность с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, пишет издание «Украинская правда». Журналисты выяснили, что экс-политик передал аферистам 7 млн гривен (свыше $158 тыс.) из личных сбережений.

Киевская городская прокуратура информировала, что мошенники под видом агентов СБУ позвонили 79-летнему мужчине и, угрожая уголовным делом, вынудили его показать средства на камеру, после чего отдать их курьеру «на проверку». Так он отдал $110 тыс. и €10 тыс., а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах.

Ранее бывший сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич сообщил, что на территории Украины функционирует более 10 тыс. мошеннических кол-центров. По сведениям специалиста, в пределах одного лишь Киева в настоящее время действует свыше тысячи подобных преступных организаций.

До этого политолог Михаил Павлив рассказал, что силовые ведомства обеспечивают покровительство украинским мошенническим кол-центрам. Согласно утверждению аналитика, противоправная деятельность подобных организаций уже давно трансформировалась в масштабный и высокодоходный бизнес.

Европа
Украина
мошенники
министры
