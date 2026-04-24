Политолог раскрыл, кто «крышует» мошеннические кол-центры на Украине

Украинские мошеннические кол-центры «крышуют» силовые структуры, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, их деятельность давно превратилась в крупный и прибыльный бизнес.

Украинские кол‑центры вовлечены в работу спецслужб и привлекаются к полулегальной деятельности — вплоть до наркотрафика. Соответственно, силовые структуры «крышуют» этот бизнес. СБУ и Главное управление разведки Минобороны курируют эти операции. Такого рода схемы не работают в вакууме, — отметил Павлив.

Любой нелегальный бизнес, за которым стоят силовики на Украине, существует потому, что он приносит им доход, добавил эксперт. При этом свою долю в нем имеют не только руководители правоохранительных органов, но и те, кто стоит выше по иерархии.

Все силовые структуры Украины вынуждены отчислять доли наверх — условно говоря, в пользу окружения президента и кураторов спецслужб. Происходит вертикаль распределения: деньги поднимаются снизу вверх, а сверху возвращается покровительство, — объяснил собеседник.

Ранее экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич сообщил, что на Украине насчитывается свыше 10 тыс. мошеннических кол-центров. По его словам, в одном только Киеве их сейчас больше тысячи. Галич подчеркнул, что многие люди даже не считают это незаконной деятельностью.