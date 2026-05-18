Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 20:35

Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА

МО РФ: ПВО за четыре часа ликвидировала над Россией 35 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что часть из них была перехвачена над акваторией Азовского моря.

18 мая с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, — говорится в публикации.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о взрыве беспилотника ВСУ на стоянке во дворе жилого дома. По его словам, в результате инцидента повреждения получили восемь автомобилей и 15 окон жилых домов, пострадавших нет.

Регионы
Минобороны РФ
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»
МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
Военный обозреватель описал «лучшую судьбу» иностранных наемников на Украине
Молния убила велосипедиста на Кубани
Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА
«Благослови, Господь»: родные пленного наемника ВСУ поблагодарили Россию
Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге
Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»
Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал
Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора
В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников
Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России
Российские военные впятером освободили село в ДНР
Политолог объяснил призыв Науседы сбивать БПЛА над Литвой
Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве
Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.