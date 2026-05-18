Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА

Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА МО РФ: ПВО за четыре часа ликвидировала над Россией 35 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что часть из них была перехвачена над акваторией Азовского моря.

18 мая с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, — говорится в публикации.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о взрыве беспилотника ВСУ на стоянке во дворе жилого дома. По его словам, в результате инцидента повреждения получили восемь автомобилей и 15 окон жилых домов, пострадавших нет.