Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами

Прогулочным теплоходам в Санкт-Петербурге позволили проходить под разведенными мостами, сообщает 78.ru со ссылкой на брифинг Транспортного союза Северо-Запада у Румянцевского спуска. По информации журналистов, подобное решение было принято впервые.

Отмечается, что для жителей и гостей города в 2026 году подготовили более 100 маршрутов по Неве. Теплоходы будут впервые ходить до Большеохтинского моста, которому в этом году исполнится 115 лет.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажирский катер вылетел на камни в Неве в Ленобласти. Предварительно, судоводитель не справился с управлением. Ведомство начало проверку. Информации о пострадавших при происшествии, произошедшем в районе Отрадного, не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста на канале Грибоедова. Судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не приводилась.