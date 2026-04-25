«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну

Теплоход «Павлин» затонул в Благовещенске Амурской области, сообщила в Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. ЧП произошло в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей ФБУ «Администрация „Амурводпуть“».

В затоне <...> затонул теплоход «Павлин». Судно находилось на зимнем отстое. <...> На место выехал Благовещенский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области местных жителей с 31 марта начали переправлять через Оку на теплоходе. Прежде люди перебирались с одного берега на другой через Озерский мост, однако его закрыли 22 марта в связи с половодьем.

До этого в Красноярске на реке Енисей затонул теплоход, из которого в воду разлилось дизельное топливо. На месте ЧП установили 30 метров боновых заграждений, чтобы локализовать разлив. Кроме того, 70 квадратных метров акватории обработали биоразлагаемым сорбентом.