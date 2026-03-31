31 марта 2026 в 14:51

Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Московской области местных жителей с 31 марта 2026 года начали переправлять через Оку на теплоходе, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. До этого люди перебирались с одного берега на другой через Озерский мост, однако его закрыли 22 марта в связи с половодьем.

Расписание движения теплохода опубликовали на сайте регионального Минтранса. Судно будет курсировать в периоды, когда наплавной мост недоступен. За один рейс судно сможет перевезти до 120 пассажиров.

Уточняется, что уровень воды в Оке достиг предельной отметки, проезд по закрытой дороге возможен в объезд через Каширу. Специалисты Минтранса объявят о возобновлении движения, когда вода отступит до безопасных значений.

Ранее глава города Хасавюрта Корголи Корголиев сообщил, что в Дагестане из-за сильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. По его словам, сейчас на этом участке ввели ограничения для водителей.

