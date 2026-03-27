Российский регион начал постепенно уходить под воду

Половодье пришло в города Московской области, сообщает Telegram-канал MSK1.ru. По его информации, в Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.

В Химках из-за разлива затопило мост между станциями Подрезково и Сходня, а в поселке Белоомут возле города Луховицы на время закрыли паромную переправу через Оку. Как уточнили в МЧС России, весеннее половодье в этом году ожидается выше нормы, в зоне возможного подтопления оказались 106 населенных пунктов в 28 округах.

Ранее стало известно, что сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах. По данным Росгидрометцентра, еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Эколог Максим Симакин до этого рассказывал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта. Неблагоприятный сценарий, по его словам, возможен в случае резкого потепления, сопровождающегося дождями, а также при образовании ледовых заторов.