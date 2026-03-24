24 марта 2026 в 10:40

Стало известно, что первым делом сделал Митволь после выхода на свободу

Адвокат Шолохов: Митволь после освобождения первым делом встретился с матерью

Олег Митволь Олег Митволь Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения из исправительной колонии в подмосковной Коломне первым делом встретился со своей 88-летней матерью, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов. Он уточнил, что женщина имеет инвалидность второй группы.

В первую очередь он (Олег Митволь. — NEWS.ru) увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы, — сообщил защитник.

Ранее Шолохов сообщил об освобождении Митволя по истечении срока наказания. Экс-чиновник был приговорен к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

До этого стало известно, что Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.

Олег Митволь
освобождения
колонии
наказания
мошенничество
Подмосковье
Коломна
