Стало известно, что первым делом сделал Митволь после выхода на свободу

Адвокат Шолохов: Митволь после освобождения первым делом встретился с матерью

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения из исправительной колонии в подмосковной Коломне первым делом встретился со своей 88-летней матерью, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов. Он уточнил, что женщина имеет инвалидность второй группы.

Ранее Шолохов сообщил об освобождении Митволя по истечении срока наказания. Экс-чиновник был приговорен к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

До этого стало известно, что Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.