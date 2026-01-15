Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 23:14

Митволь подал иски в суд на администрацию тюрьмы и требует компенсации

Осужденный экс-чиновник Митволь подал иски в суд к администрации колонии и ФСИН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Осужденный экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН, передает Telegram-канал «112». Он требует компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания.

В своих претензиях он указывает на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержится в неудовлетворительном состоянии.

Ранее управление ФСИН по Владимирской области объяснило задержку посылок в женской исправительной колонии № 1, где находится Елена Блиновская, предновогодним ажиотажем. Уточняется, что Й очереди из желающих передать посылки связали с усилением режима из-за блогера.

До этого московский областной суд отклонил ходатайство о смягчении наказания для Митволя. Адвокат настаивал на замене части срока более мягким видом наказания, ссылаясь на положительную характеристику осужденного, его раскаяние и трудовую деятельность в исправительном учреждении. Общая сумма задолженности составляет 951,39 млн рублей, при этом выплачено лишь 2,1 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики похитили пономаря кафедрального собора на Украине
Не как у всех: готовим персики в аэрогриле — самый необычный рецепт
Зеленский раскритиковал работу Кличко
Домашних животных могут обязать чипировать и ставить на учет
Митволь подал иски в суд на администрацию тюрьмы и требует компенсации
Сильные ливни в Австралии смыли автомобили и затопили кемпинги
Прожиточный минимум вырос: кому положена надбавка к пенсии в 2026 году
«Полеты во сне и наяву»: Рогозин назвал главное направление будущего
Иностранцы могут посетить место атаки в Хорлах
Трамп пригрозил привлечь армию для пресечения беспорядков в Миннесоте
Захарова прокомментировала слова Соловьева о внешней политике России
Обнищала: как спонсор ВСУ Лобода пытается вернуться в российский шоу-бизнес
Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре
Седокова погасила миллионный долг Яниса Тиммы после их расставания
На Западе оценили значение конфликта Зеленского и Кличко
Российская ПВО ликвидировала группу БПЛА в небе над югом России
На Западе указали на заказчика подрыва «Северных потоков»
Суд ФРГ решил судьбу украинца, замешанного в подрыве «Северных потоков»
Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику
Стало известно о встрече Зеленского с Залужным
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.