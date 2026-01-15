Митволь подал иски в суд на администрацию тюрьмы и требует компенсации

Осужденный экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН, передает Telegram-канал «112». Он требует компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания.

В своих претензиях он указывает на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержится в неудовлетворительном состоянии.

Ранее управление ФСИН по Владимирской области объяснило задержку посылок в женской исправительной колонии № 1, где находится Елена Блиновская, предновогодним ажиотажем. Уточняется, что Й очереди из желающих передать посылки связали с усилением режима из-за блогера.

До этого московский областной суд отклонил ходатайство о смягчении наказания для Митволя. Адвокат настаивал на замене части срока более мягким видом наказания, ссылаясь на положительную характеристику осужденного, его раскаяние и трудовую деятельность в исправительном учреждении. Общая сумма задолженности составляет 951,39 млн рублей, при этом выплачено лишь 2,1 млн рублей.