Невиновный мужчина провел 19 лет в тюрьме за чужое преступление Американец отсидел в тюрьме 19 лет за чужое преступление

В США невиновный житель Нью-Йорка Кеннет Уиндли отсидел 19 лет за ограбление, которого не совершал, передает New York Post. В 2005 году мужчину арестовали после того, как он купил кухонную плиту для матери, расплатившись чеком денежного перевода, который оказался похищенным.

Оказалось, что этот чек украли у 70-летнего Джеральда Росса во время ограбления. Преступники напали на пенсионера, применив удушающий прием, и забрали чеки, наличные и банковскую книжку.

Уиндли признался, что купил платежный документ с рук со скидкой, однако утверждал, что не знал о его происхождении. Тем не менее 70-летний Джеральд Росс опознал его как одного из грабителей. В 2007 году Кеннета Уиндли отправили в тюрьму за преступление, которого он не совершал.

Справедливость восторжествовала благодаря другу Уиндли, нанявшему частных детективов. Они нашли грабителей, которые дали показания о непричастности судимого к ограблению Росса. Сейчас они находятся в тюрьме.

