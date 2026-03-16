Женщину почти полгода продержали в тюрьме из-за ошибки ИИ В США женщину отправили в тюрьму на четыре месяца из-за ошибки ИИ

В США женщина провела четыре месяца в тюрьме из-за ошибочного опознания системой искусственного интеллекта, сообщает The Guardian. Инцидент произошел в штате Северная Дакота, где полиция искала мошенницу, похищавшую деньги с банковских счетов с помощью поддельного военного удостоверения.

Сотрудница полиции Фарго использовала программу распознавания лиц для анализа записей с камер наблюдения. Система выдала единственное совпадение — 50-летнюю Анжелу Липпс, проживающую в Теннесси, которая никогда не была в Северной Дакоте.

Несмотря на это женщину арестовали на глазах у внуков и отправили в тюрьму. Лишь после того как адвокат предоставил банковские выписки, подтверждавшие, что в момент преступления Липпс находилась за две тысячи километров от места происшествия, суд закрыл дело. За время заключения женщина потеряла дом, машину и собаку.

