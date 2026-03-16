Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:17

Женщину почти полгода продержали в тюрьме из-за ошибки ИИ

В США женщину отправили в тюрьму на четыре месяца из-за ошибки ИИ

Подписывайтесь на нас в MAX

В США женщина провела четыре месяца в тюрьме из-за ошибочного опознания системой искусственного интеллекта, сообщает The Guardian. Инцидент произошел в штате Северная Дакота, где полиция искала мошенницу, похищавшую деньги с банковских счетов с помощью поддельного военного удостоверения.

Сотрудница полиции Фарго использовала программу распознавания лиц для анализа записей с камер наблюдения. Система выдала единственное совпадение — 50-летнюю Анжелу Липпс, проживающую в Теннесси, которая никогда не была в Северной Дакоте.

Несмотря на это женщину арестовали на глазах у внуков и отправили в тюрьму. Лишь после того как адвокат предоставил банковские выписки, подтверждавшие, что в момент преступления Липпс находилась за две тысячи километров от места происшествия, суд закрыл дело. За время заключения женщина потеряла дом, машину и собаку.

Ранее родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки — но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду».

США
тюрьмы
ошибки
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.