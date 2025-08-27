Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына В США родители подали в суд на OpenAI из-за суицида сына

Родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, сообщил телеканал NBC. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки — но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду».

Родители подростка рассказали, что в последние недели жизни Адам общался с искусственным интеллектом вместо живых людей. Первоначально бот помогал с домашними заданиями, поддерживал в трудные моменты. Однако со временем переписки показали, что ChatGPT стал давать подростку инструкции, связанные с суицидом.

Иск подан в суд Сан-Франциско. Родители обвиняют OpenAI и Сэма Альтмана в виновности за «неправомерную смерть», указывают на дефекты сервиса и на отсутствие необходимых предупреждений. Семья требует компенсации и введения мер, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.