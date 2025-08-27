День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 04:51

Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына

В США родители подали в суд на OpenAI из-за суицида сына

Фото: https://ria.ru/20250826/rossiya-2037743755.html

Родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, сообщил телеканал NBC. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки — но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду».

Родители подростка рассказали, что в последние недели жизни Адам общался с искусственным интеллектом вместо живых людей. Первоначально бот помогал с домашними заданиями, поддерживал в трудные моменты. Однако со временем переписки показали, что ChatGPT стал давать подростку инструкции, связанные с суицидом.

Иск подан в суд Сан-Франциско. Родители обвиняют OpenAI и Сэма Альтмана в виновности за «неправомерную смерть», указывают на дефекты сервиса и на отсутствие необходимых предупреждений. Семья требует компенсации и введения мер, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

нейросети
США
OpenAI
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
В Госдуме рассказали, кому нельзя будет давать сим-карту с сентября
Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов
Пытавшихся эвакуировать Наговицыну спасателей будут лечить в Москве
Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины
В Госдуме рассказали, как изменилась упрощенная система налогообложения
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям
Уиткофф допустил возможность встречи Путина и Зеленского
Психолог дала советы, как перестать расстраиваться из-за неудач
«Ждут момента»: президент Бразилии о завершении конфликта на Украине
Трамп допустил экономическую войну против России из-за Украины
Футболисты из Дагестана отыграли матч в разгар мощного землетрясения
Названы последствия удара дрона по центру Ростова-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.