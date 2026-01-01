Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 19:38

Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника на подлете к Москве, заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Согласно сообщениям главы столицы, всего на данный момент было сбито шесть БПЛА. Информации о разрушениях или пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

ВСУ в новогоднюю ночь атаковали кафе в херсонских Хорлах тремя БПЛА. В заведении было более 100 человек. По словам губернатора Владимира Сальдо, там было много молодежи в возрасте 20–25 лет. По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двоих детей. Число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.

Всего в ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом. Кроме того, 12 дронов были обнаружены над Московским регионом.

Москва
БПЛА
ПВО
Сергей Собянин
атаки
