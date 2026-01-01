Ночная атака на Москву и провал ВСУ у Гришино: новости СВО на утро 1 января

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, ВС России ударом уничтожили группу военнослужащих ВСУ, украинские военные лишились двух пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажей и укрытий, российский БПЛА сбил шесть гексакоптеров «Баба-яга». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 31 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов

Силы российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Андрей Миляев в Telegram-канале. По его словам, в ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и забор частного дома в Большой Туле. Это произошло в период с 23:00 по 04:00 мск, отметил он.

Также два частных дома были повреждены в результате атаки украинских БПЛА в станице Северской, говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Пострадавших нет. Обломками посекло крыши и выбило окна. На месте работают оперативные службы.

Российские средства ПВО сбили девять беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Атака длилась почти беспрерывно с полуночи.

ВС России ударили по ВСУ в районе Гришино

Оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» ударом уничтожил группу военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Там отметили, что противник пытался укрыться в постройке в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Красноармейском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Также оператор ударного FPV-дрона в ходе дежурного полета увидел и методично уничтожил бронированную технику противника, констатировали в ведомстве. Экипаж ликвидированных машин пытался разминировать участки местности на линии боевого соприкосновения.

Российские дроны сбили шесть БПЛА «Баба-яга»

Операторы беспилотников подразделения беспилотных систем 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили за прошедшую неделю шесть гексакоптеров «Баба-яга» в Запорожской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Там отметили, что при этом они продемонстрировали профессионализм в борьбе с ударными беспилотными летательными аппаратами противника.

Оператор дрона с позывным Молодой рассказал, что управлял дроном в рамках другой боевой задачи, когда заметил пролетающий ниже гексакоптер «Баба-яга». «Я развернулся, догнал и уничтожил ее», — пояснил он.

ВСУ потеряли 10 беспилотников и 32 блиндажа

ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 10 беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник лишился двух пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажей и укрытий.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 32 блиндажа и укрытия ВСУ, пять антенн и два пункта управления БПЛА, сбито 10 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

