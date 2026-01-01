Российские системы ПВО уничтожили десятки БПЛА над Тульской областью

Силы российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Андрей Миляев в Telegram-канале. По его словам, в ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и забор частного дома в Большой Туле.

Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили еще 23 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов. Также были предотвращены атаки на Новгородскую, Орловскую, Ростовскую и Смоленскую области, Адыгею и Краснодарский край, а также акваторию Азовского моря.

Кроме того, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.