Обстрел Курска, эвакуация под Липецком: как ВСУ атакуют Россию 7 марта

7 марта Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 124 украинских БПЛА. За сутки ВСУ обстреляли Курскую область 35 раз. Жителей Липецкой области эвакуировали из-за дрона ВСУ. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Житель Самарской области пострадал при падении обломков БПЛА

Один житель Самарской области пострадал при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

«К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

В Липецкой области жителей четырех домов эвакуировали из-за дрона ВСУ

Жителей четырех домов города Ельца Липецкой области эвакуировали из-за угрозы неразорвавшейся боевой части упавшего дрона ВСУ, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Для обеспечения безопасности жителей организована эвакуация жильцов четырех домов в пункт временного размещения — лицей № 5 по адресу: ул. Спутников, д. 9», — сообщил Артамонов.

В Рязанской области дроны ВСУ повредили крышу жилого дома

В Рязанской области после ночной атаки дронов ВСУ оказалась повреждена крыша дома, сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, среди населения пострадавших нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — сообщил Малков.

Обломки БПЛА повредили остекление и фасад многоэтажки в Орле

Обломки уничтоженного БПЛА повредили остекление и фасад многоквартирного дома в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 15 беспилотников ВСУ. Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

«Ночью Орловская область подверглась массированной атаке — нашими силами ПВО уничтожены 15 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения получили остекление и фасад многоквартирного дома в городе Орле. Пострадавших нет», — сообщил Клычков.

Он отметил, что на месте происшествия уже работают спасатели и правоохранители. Губернатор напомнил жителям о запрете на публикацию видео и фотографий с работой систем ПВО или поврежденных объектов.

Губернатор Брянской области сообщил об атаке ВСУ на агропредприятия

ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз. В результате повреждения получили производственный склад и административное здание. Никто в результате происшествия не пострадал.

«В результате атаки в Выгоничском районе на территории АПХ „Мираторг“ повреждено административное здание. В Брасовском районе на территории агрохолдинга „Охотно“ поврежден производственный склад», — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Ростовскую область БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, несколько дронов было сбито в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском районах.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил он.

Военнослужащий ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль загорелся после атаки дрона ВСУ на запорожскую Васильевку

В городе Васильевке Запорожской области после атаки дрона ВСУ получил повреждения автомобиль, сообщил глава региона Евгений Балицкий. После удара машина загорелась, в результате происшествия никто не пострадал.

«В результате атаки БПЛА противника поврежден гражданский автомобиль в городе Васильевке», — сообщил губернатор.

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Курскую область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область 35 раз, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, еще пять раз по территории ударили беспилотники.

«Всего в период с 09:00 6 марта до 07:00 7 марта сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 35 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил Хинштейн.

