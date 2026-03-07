В Минобороны раскрыли потери украинской армии за сутки ВСУ за сутки потеряли порядка 1 375 военнослужащих в зоне СВО

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, «Север» ликвидировал 200 солдат в Харьковской области, подразделения «Запада» устранили свыше 180 украинских военнослужащих, «Южной» — до 200, «Центра» — более 335.

Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника уничтожили до 400 украинских военнослужащих. «Днепр» ликвидировал до 60 солдат ВСУ.

До этого в пресс-службе Минобороны проинформировали, что специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» поразили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Михайловка. Инцидент произошел на аэродроме.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.