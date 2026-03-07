Власти рассказали о реальной ситуации на погранпереходе «Астара» Минтранс: российские автомобили продолжают покидать Иран через Азербайджан

Организованный выезд российских автомобилей из Ирана продолжается в обычном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса России. Помощь в этом оказывают азербайджанские власти. Ведомство выразило им благодарность за всестороннюю помощь.

При содействии азербайджанских властей продолжается организованный выезд российских автотранспортных средств с территории Республики Иран через пункт пропуска «Астара». Движение осуществляется в штатном режиме. Представители АСМАП ведут мониторинг на месте, — сказали в министерстве.

Там добавили, что 7 марта из ОАЭ и Омана запланировано 43 рейса, которыми в Россию доставят 9,2 тыс. пассажиров. С начала недели из стран региона уже выполнено 139 рейсов, благодаря которым домой вернулись 28,6 тыс. человек. График коммерческих перевозок сформирован до 10 марта включительно, отметили в ведомстве.

Тем временем стало известно, что дипломатический состав и административно-технический персонал посольства России в Иране продолжают работать в штатном режиме. Все сотрудники находятся на своих местах и выполняют обязанности.