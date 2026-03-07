В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена Хинштейн: трех освобожденных из украинского плена курян разместили в ПВР

Трех освобожденных из украинского плена жителей Суджанского района определили в пункты временного размещения в Курсе, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, их обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой и вещами.

Наши люди дома! Встретили и разместили в Курске трех жителей приграничья, возвращенных накануне из украинского плена. <…> Всех людей обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой, вещами, — написал Хинштейн.

Глава региона рассказал, что Михаил из Малой Локни, оставшийся без родителей, встретится с сотрудниками полиции и Минсоца для восстановления всех документов и оформления выплат. За время плена его здоровье ухудшилось, врачи осмотрят мужчину и решат вопрос о госпитализации.

Бабушка Людмила Петровна и ее внучка Юлия, добавил Хинштейн, поселились в ПВР, где разрешено находиться с животными. С собой они привезли питбуля по кличке Кент. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что трех жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. По ее словам, освобождены мужчина и бабушка с внучкой.