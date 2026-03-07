Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:50

В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена

Хинштейн: трех освобожденных из украинского плена курян разместили в ПВР

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трех освобожденных из украинского плена жителей Суджанского района определили в пункты временного размещения в Курсе, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, их обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой и вещами.

Наши люди дома! Встретили и разместили в Курске трех жителей приграничья, возвращенных накануне из украинского плена. <…> Всех людей обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой, вещами, — написал Хинштейн.

Глава региона рассказал, что Михаил из Малой Локни, оставшийся без родителей, встретится с сотрудниками полиции и Минсоца для восстановления всех документов и оформления выплат. За время плена его здоровье ухудшилось, врачи осмотрят мужчину и решат вопрос о госпитализации.

Бабушка Людмила Петровна и ее внучка Юлия, добавил Хинштейн, поселились в ПВР, где разрешено находиться с животными. С собой они привезли питбуля по кличке Кент. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что трех жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине в качестве заложников, удалось вернуть в Россию. По ее словам, освобождены мужчина и бабушка с внучкой.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
пленные
возвращение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве
Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково
Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе
Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств
Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.