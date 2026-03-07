Последствия взрыва банкомата в Путилково попали на видео

Последствия взрыва в подмосковном Путилково попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112». По его информации, взорвались несколько банкоматов на улице Вольной. Судя по кадрам, сейчас на месте происшествия валит серый дым, дверь в отделение банка разбита.

Ранее сообщалось, что взрыв бензовоза произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. Местные жители видели машины скорой помощи. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Причины взрыва и информация о пострадавших устанавливаются.

До этого стало известно, что в Южном Бутово произошел взрыв в квартире жилого дома. Инцидент случился на кухне многоэтажки на улице Кадырова. По предварительным данным, пострадал один человек.

Кроме того, автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны. Огонь мгновенно перекинулся на другую машину — у нее оплавилось боковое зеркало и крыло. Очевидцы пытались потушить возгорание, пока не приехали пожарные. Легковушка сгорела дотла.