Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:19

Последствия взрыва банкомата в Путилково попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Последствия взрыва в подмосковном Путилково попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112». По его информации, взорвались несколько банкоматов на улице Вольной. Судя по кадрам, сейчас на месте происшествия валит серый дым, дверь в отделение банка разбита.

Ранее сообщалось, что взрыв бензовоза произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. Местные жители видели машины скорой помощи. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Причины взрыва и информация о пострадавших устанавливаются.

До этого стало известно, что в Южном Бутово произошел взрыв в квартире жилого дома. Инцидент случился на кухне многоэтажки на улице Кадырова. По предварительным данным, пострадал один человек.

Кроме того, автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По информации источника, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны. Огонь мгновенно перекинулся на другую машину — у нее оплавилось боковое зеркало и крыло. Очевидцы пытались потушить возгорание, пока не приехали пожарные. Легковушка сгорела дотла.

Подмосковье
взрывы
банки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве
Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково
Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе
Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств
Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.