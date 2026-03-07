Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 16:35

Ураганный ветер и холод до -6? Погода в Москве на неделе: чего ждать

Метеорологическая весна придет в Москву в середине марта, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 9 по 15 марта, ждать ли ураганного ветра и холода до -6 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, если бы в Москве не выпало такое большое количество снега, то тепло пришло бы в город чуть раньше.

«Средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму. Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил синоптик.

По данным метеосервисов, с 9 по 14 марта днем ожидается около +1 градуса, а ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Погода останется преимущественно облачной, с высокой влажностью и вероятностью небольших осадков в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, юго-западный.

В период с 15 по 17 марта днем воздух в российской столице прогреется до +5 градусов, но ночи по-прежнему останутся холодными, когда столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадки сохранят смешанный характер — снег с дождем, а небо будет затянуто облаками,

С 18 по 20 марта дневные температуры стабилизируются на отметке около +4 градусов. Количество солнечных часов начнет постепенно увеличиваться. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, около 748–751 мм ртутного столба, а ветер сохранит умеренный характер.

Таким образом, в Москве на следующей неделе ураганного ветра и холода до -6 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Москве в конце марта

Евгений Тишковец сообщил, что в конце марта Москву ждет холодная волна арктического вторжения.

«Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с двумя волнами холодного арктического вторжения — в начале второй и четвертой пентад (пятидневок). Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений). При этом заключительная пятидневка марта прогнозируется очень теплой, когда в дневные часы воздух начнет прогреваться до +12 градусов! И это только начало!» — рассказал синоптик.

По предварительной информации метеосервисов, с 20 по 24 марта в российской столице ожидается постепенное нарастание тепла. Если в самом начале этого периода дневная температура будет держаться на отметке около +3 градусов, то к середине декады воздух прогреется уже до +6 градусов. Ночные часы останутся прохладными, с температурой около 0 градусов. В эти дни продолжится активное таяние снежного покрова.

С 25 по 28 марта синоптики прогнозируют дальнейшее усиление тепла. Дневная температура в российской столице поднимется до +8 градусов. Ночные заморозки станут менее вероятными, но в отдельные ночи столбики термометров еще могут опускаться до −1 градуса. Осадки будут носить преимущественно дождевой характер.

При этом последние дни месяца обещают быть по-настоящему весенними: днем воздух будет прогреваться до +10 градусов, ночью ожидается около +2 градусов.

