Влажный ветер и тепло до +3? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Метеорологическая весна придет в Москву в середине марта, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 марта, ждать ли влажного ветра и тепла до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине марта

По словам Евгения Тишковца, если бы в Москве не выпало такое большое количество снега, то тепло пришло бы в регион чуть раньше.

«Средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму. Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, с 10 по 14 марта днем ожидается около +1 градуса, а ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Погода останется преимущественно облачной, с высокой влажностью и вероятностью небольших осадков в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, юго-западный.

В период с 15 по 17 марта днем воздух может прогреться до +5 градусов. Однако ночи по-прежнему останутся холодными, когда столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадки сохранят смешанный характер — снег с дождем, а небо будет затянуто облаками,

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 18 по 20 марта дневные температуры стабилизируются на отметке около +4 градусов. Количество солнечных часов начнет постепенно увеличиваться. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, около 748–751 мм ртутного столба, а ветер сохранит умеренный характер. Осадки, если и выпадут, будут преимущественно в виде дождя.

Таким образом, в российской столице в середине марта влажного ветра не ожидается, но прогнозируется тепло до +3 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине марте

В Санкт-Петербурге с 10 по 14 марта ночные температуры будут уверенно держаться в отрицательной зоне, опускаясь до -5 градусов. Днем воздух станет прогреваться до +1 градуса. Ожидается облачная погода с периодическими осадками в виде снега.

С 15 по 19 марта погодная ситуация начнет меняться. Дневные температуры впервые за долгое время уверенно перейдут в плюсовую зону, достигнув +2 градусов. Однако ночи останутся морозными — столбик термометра будет опускаться до -3 градусов. Прогнозируется мокрый снег, который будет сменяться дождем, а на дорогах и тротуарах сохранится гололедица, особенно в утренние и вечерние часы.

К 20 марта дневная температура в Северной столице может достигнуть от +3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 0 градусов. Вероятность осадков в этот день оценивается как умеренная — около 45%.

