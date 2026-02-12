Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать

Средняя температура марта почти на 4 градуса превысит климатическую норму в Москве, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 марта, ждать ли пронизывающих ветров и холода до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

По словам Евгения Тишковца, весь грядущий весенний период представляется довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.

«Таким образом, в этом году метеорологическая весна (устойчивый переход температуры воздуха через „ноль“ в сторону положительных значений) в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, первая декада месяца в Москве, с 1 по 10 марта, будет по-настоящему зимней. В воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура не поднимется выше 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Погода ожидается пасмурной, с периодическим слабым снегом и мокрым снегом. Ветер — умеренный, юго-западный. С 5 по 10 марта температурный фон существенно не изменится. Днем около 0 градусов, ночью заморозки до -6 градусов.

В течение второй декады, с 11 по 20 марта, в российскую столицу придет весенняя погода. Столбики термометров начнут преодолевать нулевую отметку. Если 11 марта прогнозируется около +1 градуса, то уже к 16 марта воздух может прогреться до +5 градусов. Однако ночи останутся морозными. В этот период снежный покров, который в начале месяца еще будет устойчивым, начнет активно таять. Осадки приобретут смешанный характер — мокрый снег будет сменяться дождем.

Третья декада, с 21 по 31 марта, принесет максимальное тепло. Дневная температура стабильно достигнет +6 градусов, а в самом конце месяца возможно потепление до +8 градусов. Ночи будут прохладными, с заморозками. Осадки в третьей декаде станут практически ежедневными, а общее их количество за месяц может достигнуть 40,5 мм.

Таким образом, в Москве в марте пронизывающих ветров и холода до -8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

В Санкт-Петербурге в течение первой декады марта ожидаются туманы и снегопады. Средняя температура воздуха днем будет около +1 градуса, ночью до -4 градусов.

Вторая декада марта принесет медленное потепление. В период с 11 по 14 марта сохранятся осадки в виде снега с дождем. Днем будет около +2 градусов, ночью до -7 градусов. В период с 15 по 19 марта погода останется неустойчивой. Снег будет чередоваться с дождем и ледяной моросью. Температура днем составит +2 градуса, а ночью прогнозируются заморозки до -3 градусов.

В пятницу, 20 марта, ожидаются туман и дневная температура в районе +5 градусов. 21 марта ожидаются сильные осадки при температуре +4 градуса днем и 0 градусов ночью. Начиная с 23 марта дневная температура поднимется в Северной столице до +6 градусов, ночью будет около 0 градусов. В конце месяца температура днем ожидается около +8 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов.

