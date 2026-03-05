Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак Онколог Хомиди: ЭКО не может спровоцировать рак

Процедура экстракорпорального оплодотворения не способна спровоцировать развитие злокачественных опухолей, заявил NEWS.ru врач-онколог, аспирант МНИОИ имени П. А. Герцена, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди. По его словам, на сегодняшний день в распоряжении ученых нет убедительных данных, которые подтверждали бы связь между гормональной стимуляцией и ростом онкологических заболеваний.

На сегодняшний день убедительных доказательств, что ЭКО увеличивает общий риск онкологии, нет. Несмотря на гормональную стимуляцию, крупные исследования не показали значимого роста заболеваемости раком молочной железы или яичников после процедуры. При наличии наследственного риска решение принимается индивидуально, но в целом считать ЭКО доказанным провоцирующим фактором неправильно, — пояснил Хомиди.

Ранее профессор, пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что ринопластика может влиять на способность женщин забеременеть. По его мнению, восстановление носового дыхания после операции в некоторых случаях способствует улучшению общего состояния здоровья, что потенциально может положительно сказаться на репродуктивной функции.