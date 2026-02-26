Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 03:20

Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин

Хирург Алексанян: ринопластика может влиять на способность забеременеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ринопластика может влиять на способность женщин забеременеть, заявил NEWS.ru профессор, пластический хирург Тигран Алексанян. По его мнению, восстановление носового дыхания после операции в некоторых случаях способствует улучшению общего состояния здоровья, что потенциально может положительно сказаться на репродуктивной функции.

В ряде случаев пациенты, ранее сталкивавшиеся с трудностями при зачатии и даже рассматривавшие процедуры ЭКО, после ринопластики отмечали наступление долгожданной беременности. Восстановление полноценного носового дыхания способствует лучшему насыщению организма кислородом, что потенциально влияет на общее состояние здоровья и репродуктивную функцию. Некоторые пациенты в эмоциональных отзывах подчеркивают, что операция помогла не только изменить внешность, но и улучшить качество жизни. Подобные случаи требуют дальнейшего научного изучения и не могут рассматриваться как гарантированный метод решения проблем с зачатием, — пояснил Алексанян.

Ранее гинеколог-эндокринолог Анна Позднякова заявила, что шансы на беременность уменьшаются после 35 лет. По ее словам, после этого возраста снижается овариальный резерв у женщин. Она отметила, что вредные привычки, прием некоторых лекарств и БАДов могут негативно сказываться как на женской, так и на мужской фертильности.

