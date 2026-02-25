Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку В США нашли женщину, которая пропала 24 года назад после похода в магазин

В США нашли живой женщину, которая пропала 24 года назад, сообщила газета The Independent. Она отправилась за покупками перед Рождеством в декабре 2001 года и не вернулась домой.

Как отметило издание, в день пропажи муж американки обратился в полицию. Женщину искали все последние 20 с лишним лет, но это никак не помогло. Детективы нашли пропавшую американку лишь в феврале этого года, ее местоположение не стали раскрывать. Ее дочь рассказала газете, что долго искала мать, и сейчас, после того, как ее нашли, испытывает смешанные эмоции.

