25 февраля 2026 в 13:11

Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку

В США нашли женщину, которая пропала 24 года назад после похода в магазин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США нашли живой женщину, которая пропала 24 года назад, сообщила газета The Independent. Она отправилась за покупками перед Рождеством в декабре 2001 года и не вернулась домой.

Как отметило издание, в день пропажи муж американки обратился в полицию. Женщину искали все последние 20 с лишним лет, но это никак не помогло. Детективы нашли пропавшую американку лишь в феврале этого года, ее местоположение не стали раскрывать. Ее дочь рассказала газете, что долго искала мать, и сейчас, после того, как ее нашли, испытывает смешанные эмоции.

Ранее бездомная собака помогла полицейским обнаружить потерявшегося трехлетнего мальчика в американском Луисвилле. Патрульные прибыли на вызов о пропаже ребенка и уже приступили к поискам, когда к ним подбежал пес без ошейника и начал громко лаять.

До этого глава поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что поиски пропавшей семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.

США
пропажи
поиски
женщины
покупки
