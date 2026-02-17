Зимняя Олимпиада — 2026
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику

В США бездомная собака привела полицейских к потерявшемуся трехлетнему мальчику

Бездомная собака помогла полицейским обнаружить потерявшегося трехлетнего мальчика в американском Луисвилле, сообщает New York Post. Патрульные прибыли на вызов о пропаже ребенка и уже приступили к поискам, когда к ним подбежал пес без ошейника и начал громко лаять.

Полицейский Джош Томпсон признался, что сначала отнесся к дворняге с недоверием, но собака не отставала и буквально заставила последовать за собой. Животное провело патрульных через задний двор к гаражу, где в припаркованной машине оказался заперт испуганный малыш. Томпсон дал ребенку инструкции, и тот сумел самостоятельно открыть дверцу автомобиля. Мальчик не пострадал и вскоре воссоединился с семьей.

Коллеги Томпсона в шутку прозвали четвероногого спасателя Лэсси — в честь знаменитой собаки из популярного сериала. Местные жители рассказали, что этот добродушный пес часто гуляет по району, когда на улице хорошая погода. Сам полицейский назвал произошедшее настоящим чудом и «божьим благословением».

США
собаки
дети
полиция
поиски
