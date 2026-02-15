Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги Круглов: корги не смогла бы вывести Усольцевых из тайги из-за строения тела

Собака породы корги, исчезнувшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, вряд ли могла бы вывести их из тайги, рассказал инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов. Он отметил, что ее физические особенности, такие как короткие лапы и длинное тело, скорее затрудняли бы передвижение в густом лесу, передает РИА Новости.

Нет, не могла [корги их вывести]. Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится, — прокомментировал Круглов.

Ранее знакомый отца семейства Усольцевых Валентин Дегтярев высказал предположение о возможном фамильициде. По его мнению, обстановка в доме была напряженной, что позволяет рассматривать версию убийства внутри семьи. Мужчина основывает свои выводы на изучении материалов дела и общении с пасынком бизнесмена.