Знакомый Усольцева озвучил новую жуткую версию пропажи семьи

Следствие считает приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых несчастный случай, однако знакомый отца семейства Валентин Дегтярев заявил, что внутри у них назревала напряженность, и допустил возможность фамильицида (убийство внутри семьи), пишет Starhit. По словам Дегтярева, изучившего материалы и общавшегося с пасынком бизнесмена, ситуация напоминает семейные разборки, которые часто заканчиваются убийствами.

Обстановка в семье была очень напряженной. Я изучил все материалы и познакомился с пасынком Сергея, сыном Ирины от первого брака Данилом Баталовым. Считаю, что версия фамильицида имеет место быть, — говорится в заявлении.

Ранее Дегтярев, предположил, что предприниматель мог сам убить свою жену Ирину и пятилетнюю дочь Арину перед тем, как исчезнуть. Поводом для такого заявления стало необычное поведение и странные высказывания Усольцева незадолго до того, как семья пропала в Красноярском крае.

Кроме того, сын пропавших супругов заявил, что информация о найденных в их брошенной машине 300 тыс. рублей — выдумка, призванная поддерживать интерес к истории. По его словам, никаких денег в автомобиле не было, а сами родители, как он считает, до сих пор живы.