Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье

24 января 2026 в 09:40

Сын Усольцевой опроверг слухи о найденных в авто семьи 300 тыс. рублей

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла», заявил сын исчезнувших супругов Даниил Баталов. По его словам, которые приводит aif.ru, на самом деле там не было никаких денег. Также, по его мнению, его родственники до сих пор живы.

Про найденные в машине деньги придумали журналисты, которые хотели поднять упавший интерес к теме. Потому что не было никаких денег там! Я лично подписывал тогда согласие на вскрытие автомобиля, при мне полицейские разбили окно, вскрыли машину. И выпотрошили ее полностью, — отметил он.

По словам Баталова, правоохранители заклеили разбитое окно автомобиля после обыска. В материале предположили, что, может быть, кто-то потом отклеил окно и положил в машину 300 тыс. рублей, чтобы направить следователей по неправильному следу.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.

