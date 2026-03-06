Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?

Американский финансист Джеффри Эпштейн оказался связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым. Знакомый пропавшего бизнесмена рассказал, как тот участвовал в сектантской деятельности. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой связи.

Исчезли перед публикацией файлов Эпштейна

Сергей Усольцев и его семья бесследно исчезли в конце сентября 2025 года. Как рассказал aif.ru знакомый семейства Валентин Дегтярев, эта дата может быть неслучайной — она предшествовала публикации рассекреченных материалов по делу Эпштейна. В этих документах, по словам Дегтярева, обнаружились звенья, связывающие Усольцева с организатором «секс-империи» и деструктивной церкви.

В фокусе расследования оказалась деятельность Усольцева в закрытом городе Железногорске под Курском в начале 2000-х. Тогда он возглавлял фонд «Международный центр развития», через который распределялись гранты США.

Именно при содействии Усольцева проповедники церкви «Новое поколение», признанной нежелательной на территории РФ, проникли в российский город. Знакомые вспоминают, что Усольцев лично участвовал в собраниях секты, где «все кричали и бесновались».

15 человек не вернулись

Изучая файлы Минюста США, Дегтярев обратил внимание, что друг Эпштейна Жан-Люк Брюнель, поставлявший ему девушек, открыл модельное агентство New Generation Models.

«Это оказалось модельное агентство и одноименный конкурс красоты New Generation Models, созданные другом Эпштейна Жаном-Люком Брюнелем, который поставлял ему девушек. В переводах документов сказано, что агентство было открыто в 2004 году, по нему проводилось расследование. И выяснилось, что оно было открыто именно от той самой церкви „Новое поколение“. Агентство имело множество филиалов по всему миру, в том числе и по России», — объяснял Дегтярев.

Косвенной нитью, связывающей Усольцева с окружением Эпштейна, может служить и программа обмена студентами. По информации Дегтярева, через свой фонд Усольцев отправлял юношей и девушек из Железногорска в США, причем отбор, по данным СМИ, проводил лично.

Местная газета еще в середине 2000-х писала, что минимум 15 человек не вернулись домой и это были преимущественно девушки.

Странные совпадения

Сам Усольцев ликвидировал фонд в 2020 году — вскоре после смерти Эпштейна. С Брюнелем тоже случилась странная история в этих обстоятельствах.

«Сергей Усольцев ликвидировал свою компанию „Международный центр развития“ после самоубийства Эпштейна в 2020 году. В 2022 году не стало его модельного агента Брюнеля, якобы он тоже покончил с собой, во что я не очень верю. Усольцевы исчезли в конце сентября, перед публикацией „файлов Эпштейна“, которая уже давно анонсировалась. Конечно, все может быть, но такие совпадения очень подозрительны», — отмечает Валентин Дегтярев.

