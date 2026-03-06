Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 18:47

Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский финансист Джеффри Эпштейн оказался связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым. Знакомый пропавшего бизнесмена рассказал, как тот участвовал в сектантской деятельности. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой связи.

Исчезли перед публикацией файлов Эпштейна

Сергей Усольцев и его семья бесследно исчезли в конце сентября 2025 года. Как рассказал aif.ru знакомый семейства Валентин Дегтярев, эта дата может быть неслучайной — она предшествовала публикации рассекреченных материалов по делу Эпштейна. В этих документах, по словам Дегтярева, обнаружились звенья, связывающие Усольцева с организатором «секс-империи» и деструктивной церкви.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В фокусе расследования оказалась деятельность Усольцева в закрытом городе Железногорске под Курском в начале 2000-х. Тогда он возглавлял фонд «Международный центр развития», через который распределялись гранты США.

Именно при содействии Усольцева проповедники церкви «Новое поколение», признанной нежелательной на территории РФ, проникли в российский город. Знакомые вспоминают, что Усольцев лично участвовал в собраниях секты, где «все кричали и бесновались».

15 человек не вернулись

Изучая файлы Минюста США, Дегтярев обратил внимание, что друг Эпштейна Жан-Люк Брюнель, поставлявший ему девушек, открыл модельное агентство New Generation Models.

«Это оказалось модельное агентство и одноименный конкурс красоты New Generation Models, созданные другом Эпштейна Жаном-Люком Брюнелем, который поставлял ему девушек. В переводах документов сказано, что агентство было открыто в 2004 году, по нему проводилось расследование. И выяснилось, что оно было открыто именно от той самой церкви „Новое поколение“. Агентство имело множество филиалов по всему миру, в том числе и по России», — объяснял Дегтярев.

Косвенной нитью, связывающей Усольцева с окружением Эпштейна, может служить и программа обмена студентами. По информации Дегтярева, через свой фонд Усольцев отправлял юношей и девушек из Железногорска в США, причем отбор, по данным СМИ, проводил лично.

Местная газета еще в середине 2000-х писала, что минимум 15 человек не вернулись домой и это были преимущественно девушки.

Странные совпадения

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Сам Усольцев ликвидировал фонд в 2020 году — вскоре после смерти Эпштейна. С Брюнелем тоже случилась странная история в этих обстоятельствах.

«Сергей Усольцев ликвидировал свою компанию „Международный центр развития“ после самоубийства Эпштейна в 2020 году. В 2022 году не стало его модельного агента Брюнеля, якобы он тоже покончил с собой, во что я не очень верю. Усольцевы исчезли в конце сентября, перед публикацией „файлов Эпштейна“, которая уже давно анонсировалась. Конечно, все может быть, но такие совпадения очень подозрительны», — отмечает Валентин Дегтярев.

Читайте также:

Доверенность на педофила: мать не верила, что друг-тренер насиловал ее сына

Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников

Позвал дочь в деревню и изнасиловал: отца-педофила посадили на 16 лет

Записала папу на диктофон: повзрослевшая дочь посадила отца-педофила

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

происшествия
криминал
Усольцевы
проституция
торговля людьми
Курская область
Джеффри Эпштейн
Россия
США
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на российскую нефть Urals взлетели вверх из-за кризиса в Иране
Мирошник сообщил о гибели спасателей и медиков от обстрелов ВСУ
Названы две страны, которые переживут ядерную войну
Влюбилась в мошенника и «отжимает» квартиру: как москвич спасает свое жилье
Сугробы растают и все затопит? Как изменился прогноз погоды на март 2026-го
Устроившего резню около станции метро «Сокол» арестовали
«Питерского маньяка» схватили спустя год после кровавой расправы
Смерть ребенка при обрушении крыши обернулась уголовным делом
Цены на золото в Дубае рухнули
Жительница Екатеринбурга попала в аварию на картинге и потеряла работу
Месть Венгрии за «Дружбу», ракетная «удочка» для Зеленского: что дальше
«Уподобляемся скотам»: Цыганова призвала выписывать россиянам штрафы за мат
Центр устойчивой энергетики ЮНЕСКО в Москве схлопнулся
«Сдвинуть их будет нелегко!» Кто против назначений Безрукова и Хабенского
Россиянка с особым правовым статусом попалась на измене родине
Пенза против Славы, подключили полицию: певица ответит за «пьяный скандал»?
Лавров провел телефонный разговор с важным союзником
Иран заявил о серьезных последствиях удара по американцам в Бахрейне
Кабмин начал работу по «откачке» газа из Европы
«В Иране траур, а не хаос»: сенатор об убийстве Хаменеи и ударах США
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.