Зеленского обвинили в торговле людьми через Эпштейна

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press
В материалах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, имя украинского президента Владимира Зеленского связано с похищением женщин и детей, обратил внимание председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке на «Вести.Ру». По его словам, политик упоминается в файлах более 50 раз

Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине <...> В частности, сообщалось, что Зеленский может быть причастен к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel, — написал Медведчук.

Ранее сообщалось, что в обнародованных материалах, касающихся американского финансиста, содержится информация о предложении ему 400 девушек с Украины. Предложение поступило по электронной почте. В письме, датированном 10 октября 2012 года, некая женщина предлагала Эпштейну на выбор девушек, которые работали в киевских модельных и свадебных агентствах. Автор послания охарактеризовала предлагаемый «товар» как дешевый эскорт.

