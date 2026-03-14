В Польше заявили о немецком «вторжении» Жители Германии массово ринулись в Польшу за дешевым топливом

Поток автомобилей с немецкими номерами на польских заправках в Свиноуйсьце увеличился в несколько раз с начала марта из-за разницы в ценах на топливо, которое в Польше дешевле примерно на четверть, рассказал РИА Новости сотрудник местной АЗС. Немцы готовы преодолевать сотни километров ради экономии на топливе.

Ранее декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов заявил, что США рассматривают возможность возобновления энергетического сотрудничества России и Европы для стабилизации топливного рынка. По словам американиста, Москва открыта к диалогу, но инициатива должна исходить от европейских соседей, где пока «не видно проблесков рассудка».

Кроме того, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля в США и Европе. Для Вашингтона это оборачивается не только экономическими, но и серьезными политическими последствиями.