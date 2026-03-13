Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России Американист Сушенцов: США могут подтолкнуть Европу к сотрудничеству с Россией

США рассматривают возможность возобновления энергетического сотрудничества России и Европы, чтобы стабилизировать топливный рынок, заявил ИС «Вести» декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов. По словам американиста, Москва открыта к диалогу, но инициатива должна исходить от европейских соседей, где пока «не видно проблесков рассудка».

Россия открыта к возобновлению энергетического сотрудничества с Европой. <...> Именно об этом сейчас размышляет американская сторона, потому что она видит большие дисбалансы на энергетическом рынке, — отметил он.

Американист отметил, что администрация президента США Дональда Трампа долгое время занималась снижением стоимости топлива, поэтому дорогой бензин накануне промежуточных выборов ей совершенно не нужен. Высокие цены на топливо и инфляция могут стать серьезным ударом для действующей власти, констатировал он.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля как в США, так и в Европе, однако для Вашингтона это также оборачивается серьезными политическими последствиями. Он указал на прямую корреляцию между цифрами на топливных табло и уровнем поддержки американского президента.