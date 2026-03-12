Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:45

Эксперт объяснил, как цены на бензин бьют по рейтингу Трампа

Энергоэксперт Юшков: цены на бензин США стали политическим оружием против Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля как в США, так и в Европе, однако для Вашингтона это оборачивается не только экономическими, но и серьезными политическими последствиями, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он указал на прямую корреляцию между цифрами на топливных табло и уровнем поддержки американского президента.

Сам когда-то Трамп пользовался этим козырем и критиковал Байдена и Камалу Харрис именно за то, что при них исторического рекорда достигла стоимость бензина и дизеля. Они там наклеечки приклеивали с Байденом [на автозаправочных станциях], где было написано «я это сделал», и он указывал пальцем на ценник, — сказал Юшков.

По словам эксперта, высокая инфляция и рекордные цены на заправках во время президентства Джо Байдена стали настоящим подарком для его оппонентов-республиканцев. Этот фактор активно использовался в предвыборной кампании против Камалы Харрис, напоминая избирателям о тяжелых временах.

При этом Штаты, являясь крупным экспортером газа, все же сталкиваются с внутренними трудностями, хотя их положение лучше, чем у Европы, считает Юшков. В ЕС ситуация усугубляется острым дефицитом как газа, так и нефти, что приводит к синхронному удорожанию обоих ресурсов и создает гораздо более серьезные вызовы для европейской экономики и населения, отметил эксперт.

Ранее глава Минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт объявил, что американский лидер распорядился высвободить из стратегического резерва 172 млн баррелей. Как отмечает газета Politico, в Белом доме не ожидали такого развития событий: несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, цены на бензин выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.

