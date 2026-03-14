В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии «Страна.ua»: Орбан использует в агитации плакаты с улыбающимся Зеленским

Города Венгрии завешены плакатами с улыбающимся президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что премьер Виктор Орбан использует фото Зеленского в своей предвыборной агитации.

На одном из плакатов написано: Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk! («Передадим Брюсселю: мы не платим!») На другом: Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén! («Не дадим Зеленскому смеяться последним!»)

Ранее Орбан сообщил, что связался со своими дочерями после того, как экс-генерал СБУ пригрозил расправой его семье. Политик призвал детей сохранять спокойствие и серьезно относиться к безопасности.

Скандал разгорелся после заявления бывшего генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко, который вслед за Зеленским выступил с угрозами в адрес венгерского лидера, а также его детей и внуков. Бывший военный заявил, что ему не нужен адрес Орбана, так как киевские силовики якобы все о нем знают.

До этого Орбан заявил, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж.