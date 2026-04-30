Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

Это гениально простой рецепт для тех, кто хочет вкусный завтрак без вреда для фигуры и без лишней возни. Никаких миксеров, никакого раздельного смешивания — все прямо в сковороду. Получается потрясающе вкусное блюдо: румяные оладьи с хрустящей карамельной корочкой, нежные и сочные внутри благодаря яблоку, с ярким ароматом корицы. Они сладкие без сахара, полезные из-за овсянки и выглядят как маленькие солнышки на тарелке.

Даже дети, которые не едят кашу, уплетают их за обе щеки. Для приготовления вам понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев (не мгновенных, а обычных), 1 крупное яблоко, 2 яйца, 0,5 ч. ложки корицы, щепотка соли, 1 ст. ложка растительного масла для жарки, по желанию — мед или сироп для подачи.

Яблоко вымойте, очищать необязательно, натрите на крупной терке прямо в миску. Добавьте овсяные хлопья, яйца, корицу и соль. Перемешайте ложкой — масса получится густой и слегка липкой. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки-оладьи. Жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте теплыми с медом, йогуртом или просто так. Вкуснее и полезнее обычных блинов — проверено!

