Мешаю картошку с творогом и яйцом — и жарю. Через 15 минут на столе горка вкусных пирожков

Беру картофель, творог и яйцо — отвариваю картошку, разминаю в пюре, смешиваю с творогом, яйцом и мукой, формирую лепешки и обжариваю на сковороде. Через 20 минут на столе гора румяных, пышных лепешек, которые получаются нежными, сытными и намного вкуснее обычных пирожков.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистые хрустящие лепешки с нежной картофельно-творожной мякотью внутри, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 200 г творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре. Добавьте творог, яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешайте до однородности. Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

