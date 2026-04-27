Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 12:30

Мешаю картошку с творогом и яйцом — и жарю. Через 15 минут на столе горка вкусных пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картофель, творог и яйцо — отвариваю картошку, разминаю в пюре, смешиваю с творогом, яйцом и мукой, формирую лепешки и обжариваю на сковороде. Через 20 минут на столе гора румяных, пышных лепешек, которые получаются нежными, сытными и намного вкуснее обычных пирожков.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистые хрустящие лепешки с нежной картофельно-творожной мякотью внутри, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 200 г творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре. Добавьте творог, яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешайте до однородности. Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
кулинария
выпечка
оладьи
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России
Налет на Крым, удары по 180 домам, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 27 апреля
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.