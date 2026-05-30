Намажьте на хлеб, подайте к мясу или ешьте ложкой — эта грибная икра не оставит шанса другим закускам

Икра из моркови и грибов — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса, завтрака или ужина. Никакой возни — просто обжарил морковь с луком, добавил маринованные грибы и превратил в ароматную пасту.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная икра с ярким морковным вкусом, пикантными грибными нотками и легкой кислинкой от маринада. Она великолепна и на хлеб, и как гарнир, и как самостоятельная закуска. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 300 г моркови, 250 г лука, 300 г маринованных грибов, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец по вкусу.

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на масле до мягкости. Грибы мелко нарежьте, добавьте к овощам, обжаривайте 5 минут. Посолите, поперчите. Пробейте блендером до однородной пасты. Охладите. Подавайте с хлебом, к мясу или как гарнир.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту икру из моркови и грибов. Удивило то, что она получилась очень похожей на баклажанную икру, но с более нежным вкусом. Даже дети, которые не любят грибы, ели с хлебом. Кстати, вместо маринованных грибов можно взять соленые — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!