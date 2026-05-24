24 мая 2026 в 15:11

Черная икра у меня на каждый праздник — гости уплетают и даже не знают, что я сделал ее сам за копейки

Честно, я думал, имитация икры — это скучно. Но когда попробовал сам, понял: вкус концентрированный, а на бутерброде выглядит шикарно.

Ингредиенты

Лист нори — 1 шт., соевый соус — 1 ст. л., вода — 100 мл, семена чиа — 3 ст. л., льняное масло — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала перетер лист нори руками в мелкую крошку. Не парюсь с кофемолкой — в воде размякнет отлично. Залил нори соевым соусом и водой, пробил погружным блендером до однородной черной жижи.

Всыпал семена чиа, перемешал и оставил на полчаса. Через 30 минут проверил: семена впитали жидкость, стали мягкими, без хруста. Добавил ложку льняного масла, перемешал — и готово.

Мажу на тосты с творожным сыром, и это реально вкусно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я не верил, что из семян чиа и нори выйдет что-то похожее на икру. Но когда пробил массу блендером, текстура оказалась идеальной — мелкие зернышки, упругие, как настоящие. На бутерброде с маслом выглядит так, что гости сначала подумали, что я разорился на баночку.

Совет: дайте икре постоять в холодильнике хотя бы час — тогда вкус станет насыщеннее, а консистенция еще плотнее.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
