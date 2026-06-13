Для любителей острого — битые огурцы: быстрая закуска — поколотили скалкой, а через 30 минут едите

Для любителей острого — битые огурцы: быстрая закуска — поколотили скалкой, а через 30 минут едите

Битые огурцы — это острая и невероятно хрустящая закуска для любителей пикантных блюд. Огурцы, разбитые скалкой и пропитанные ароматным соусом из чеснока, уксуса и острого перца, получаются вкусными и быстро маринуются.

Для приготовления понадобится: 4–5 свежих огурцов, пучок зеленого лука, 3–4 зубчика чеснока, 1 ч. л. красного острого перца (хлопьями), 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: огурцы поместите в прочный пакет и побейте скалкой, чтобы они потрескались. Разрежьте огурцы на крупные куски, переложите в миску. Добавьте нарезанный зеленый лук, выдавленный чеснок, красный перец, соевый соус, уксус, масло, сахар и соль. Перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить битые огурцы по этому рецепту и дала совет: для более свежего и цитрусового аромата используйте свежевыжатый сок лайма вместо уксуса — это придаст закуске легкую кислинку и тропическую нотку.

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